Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Fırıncılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Sakarya ve Ekmek” konulu hikâye yarışmasının ödül töreni, SATSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirildiSAKARYA (İGFA) - Sakarya'da ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin katıldığı yarışmada, ekmeğin kültürel ve toplumsal değerini anlatan özgün hikâyelerin ödüllendirildiği programa onur konuğu olarak katılan Sakarya protokol üyelerinin değerli eşleri kazananlara ödüllerini takdim ettiler.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Sakarya Fırıncılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından hazırlanan video gösterimi ile başlayan parogramda açılış konuşmasını Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ’un eşi Betül Altuğ yaptı.

Konuşmanın ardından ortaokul ve lise düzeyinde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Tören, katılımcılarla birlikte çekilen toplu fotoğraf ve ödüllü hikâyelerin yer aldığı sergi ziyaretiyle sona erdi.