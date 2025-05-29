Konya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi özellikle hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde kurban kesimi ve hijyen konusunda toplu eğitim programları düzenliyor.KONYA (İGFA) - Alanında uzman veteriner hekimler tarafından verilen eğitim sayesinde katılımcılar, kurban ibadetini daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde yerine getirme konusunda bilgi sahibi oldu. Eğitimlere katılan Karatay’a bağlı 10 mahalleden yaklaşık 250 vatandaş, eğitimlerin çok faydalı geçtiğini ifade ederek Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve daha bilinçli bir kurban süreci yürütülmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kurban Bayramı öncesi özellikle hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde saha çalışmalarıyla belirlenen alanlarda toplu eğitim programları düzenleyen Konya Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Saraçoğlu Sosyal Tesisi’nde Karatay ilçesine bağlı 10 mahalleden yaklaşık 250 vatandaşa eğitim verdi.

Kurban kesimi ve hijyen eğitimleri kapsamında; kurban alırken ve kesim sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar, hijyen önlemleri, hayvan sağlığı ve çevre temizliği konularında bilgilendirmeler yapıldı. Alanında uzman veteriner hekimler tarafından verilen eğitim sayesinde katılımcılar, kurban ibadetini daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde yerine getirme konusunda bilgi sahibi oldu.

Kurban kesiminde ve kurban eti saklamada yapılan yanlışlıkların önlenmesinin de amaçlandığı eğitimlerde koruyucu hekimliğin önemi hakkında temel konular vatandaşlara anlatıldı.

Kurban kesim ve hijyen eğitimlerine katılan vatandaşlar da eğitimlerin çok faydalı geçtiğini ifade ederek, bu anlamlı çalışmasından dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.