Son dönemde ünlü isimleri ağırladığı YouTube programı 'Evdeyiz Dede' ile büyük ses getiren Berkay, müzik kariyerine hız kesmeden devam ederken, yeni şarkısı 'Yas Tutarak' ile müzik listelerine damgasını vurmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Edis, Zeynep Bastık, Murat Boz, Oğuzhan Koç, Hakan Altun, Cengiz Kurtoğlu, Gökhan Türkmen, Ersay Üner ve Fatih Erkoç gibi birçok ünlü ismi ağırladığı programının her bölümüyle trendlerde yer alan Berkay, sevenlerine yeni bir sürprizle geldi.

Sözü ve müziği Mert Çodur, düzenlemesi ise Kerem Akdağ imzalı olan yeni şarkısı "Yas Tutarak", Berkay’ın hayranlarıyla buluştu.

Konserlerine ara vermeden müzikal üretimlerine de devam eden Berkay, yeni şarkısıyla müzik listelerine damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Ayrıca, yaz ayları boyunca yoğun bir konser takvimiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Berkay, sahnelerde rakiplerine fark atarak müzikseverlerle enerjik bir yaz geçirecek.