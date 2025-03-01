Edis, en sevilen şarkıları ve muhteşem sahne performansıyla İstanbul'da Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluştu. Biletleri günler öncesinde tükenen, hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konserde ünlü yıldız, sahnedeki enerjisiyle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

İSTANBUL (İGFA) - Edis, hit şarkıları, yenilenen muhteşem sahne şovu ve enerjisiyle İstanbul Volkswagen Arena'da dünya standartlarında bir konsere imza attı. Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleştirilen, günler öncesinden biletleri tükenen konserde sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, seyircisine hem görsel bir şov sundu hem de dolu dolu bir müzik akşamı yaşattı.

Her konserine özel olarak hazırlanan ve izleyicisine benzersiz bir deneyim sunan Edis, farklı dans türlerini birleştirdiği koreografi çalışması ve kalabalık sahne ekibiyle beraber yepyeni bir şova imza attı. Sanatçı hayranlarına 16 kişilik dans ekibi, 8 kişilik orkestrası ve sahne arkasında yer alan 100 kişilik ekibiyle muhteşem bir konser sundu.

Yenilenen şovu ile yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Edis, sahne performansı, seyirciyle kurduğu samimi iletişim ve bitmeyen enerjisiyle hayranlarından büyük alkış aldı.