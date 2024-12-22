Memleketi İzmir’de yeni yılı karşılayacak olan ünlü sanatçı Berkay, Sunset Palazzo’da büyük bir konserle sahne alacak.İZMİR (İGFA) - İzmir’in en yeni ve iddialı mekanı olan Sunset Palazzo, göz kamaştıran dekorasyonu ve özenle tasarlanmış mimarisiyle dikkat çekiyor. Miami ve Budapeşte’den sonra İzmir’de açılan Sunset Palazzo, şehrin eğlence dünyasına sihirli bir dokunuş getiriyor.

Sunset Palazzo, görkemli dekoru, benzersiz şovları ve sahnesinde ağırladığı ünlü isimlerle modern bir gazino atmosferi oluştururken ziyaretçiler, unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşamaya hazırlanıyor.

Memleketi İzmir’de yeni yılı karşılayacak olan ünlü sanatçı Berkay, Sunset Palazzo’da büyük bir konserle sahne alacak.

Berkay şov ekibinin dansları ve sürprizleriyle geceye renk katacağı etkinlikte, İzmir’liler ile 2025’e unutulmaz bir merhaba diyecek.

Yılbaşı konserine büyük ilgi gösteren İzmirliler, mekanın rezervasyonlarını neredeyse tamamen doldurdu.