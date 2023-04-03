Kaza, Akşemseddin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Ö. yönetimindeki 19 AD 261 plakalı beton mikseri ile İbrahim B. yönetimindeki 55 H 2846 plakalı otomobil, cadde üzerinde çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim B. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.