Beylikdüzü Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hizmete açtığı Okuma Yazma Kursu’nun bu yıl ki döneminde 25 öğrenci mezun oldu. 7 ay süren kurs sonucu mezun olan öğrenciler katılım belgelerini, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eğitimci kimliğiyle başından sonuna kadar projenin destekçisi olan ve gönüllü öğretmenliğini yapan Zehra Çalık’ın elinden aldı. İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlama ve ilçedeki okuma yazma oranını artırma amacıyla hayata geçirdiği Okuma Yazma Kursu yeni mezunlarını verdi. 7 ay süren eğitimin ardından kursu başarıyla tamamlayan 25 öğrenci, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen törenle katılım belgelerini aldı. Bir dönem boyunca emek veren kursiyerlerin belgelerini Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, projenin fikir sahibi olarak hayata geçirilmesini sağlayan Zehra Çalık ve ilçe protokolü takdim etti.

“MUAZZAM BİR İŞ BAŞARDINIZ”

Projede emeği olan herkese teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Muazzam bir iş başardınız. Evlatlarınıza muhteşem bir örnek olacaksınız. İnşallah bunun devamı gelir. Öğrenmenin yaşı yok. Hepinizin emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.

“HEPİNİZLE GURUR DUYUYORUM”

Eğitimci kimliğiyle de başından sonuna kadar projenin destekçisi olan ve gönüllü öğretmenliğini yapan Zehra Çalık ise, “Şu an çok mutluyum. Hepinizle gurur duyuyorum. En büyük teşekkürü öncelikle sizin kendinize yapmanızı istiyorum. Emeklerinize sağlık. Kendiniz için bir şey yapıp bir adım attınız. Ben eminim bunun devamı da gelecek ve çok da güzel olacak” diye konuştu.

Okuma yazma kursundan aldıkları eğitimden duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerler, Başkan Çalık ve eşi Zehra Çalık'a teşekkür etti.