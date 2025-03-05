Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Alınca köyünde kaybolan Alzheimer hastası 65 yaşındaki Selçuk G. için AFAD ve jandarma ekipleri seferber oldu.BİLECİK (İGFA) - Yakınlarının haber alamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden 8 kişilik ekip arama çalışmaları başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Selçuk G, köyüne yakın Güde köyünde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan yaşlı adam, detaylı muayene için Pazaryeri Devlet Hastanesi’ne götürüldü.