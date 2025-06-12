Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yusuf Alemdar öncülüğünde afetlere hazırlık için kritik bir adım attı. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi afetlere hazır bir şehir hedefiyle yeni çalışmaları hayata geçiriyor.

AFET ANINDA KESİNTİSİZ İLETİŞİM AĞI

Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Derneği (SAKRAD) öncülüğünde afete hazırlık için yürütülen “Telsizle İletişime Geç, Afete Hazırlığı Seç” projesi Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) "Sivil Katılım Hibe Programı" kapsamında destek almaya hak kazanmıştı.

Sakarya’da deprem, yangın, heyelan, sel ve akla gelebilecek her türlü afet anında vatandaşların kesintisiz iletişim kurabilmesi için kritik bir adım atılıyor.

EN ÖNEMLİ AKTÖRLER MUHTARLAR

Yerel yönetimler ile mahalle muhtarlıkları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, amatör telsizciler arasında kesintisiz iletişim ağı kurmayı hedefleyen proje kapsamında tüm paydaşlar Adapazarı’nda bir otelde bir araya geldi.

DOĞRU VE GÜVENİLİR İLETİŞİM BİLGİ AKIŞI VURGUSU

Amatör telsizciler, afet anlarında kesintisiz iletişim kurma kapasitesinin geliştirilmesi üzerinde tartıştı ve doğru, güvenilir bilgi akışının sağlanmasına yönelik planları masaya yatırdı.

Programa Başkan Yusuf Alemdar’ın yanı sıra Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Derneği (SAKRAD) Başkanı Gürel Özbakış, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Başarsoft Bilgi Teknolojileri CEO’su Alim Küçükpehlivan, Medipol Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Betül Ok Şehitoğlu, belediye temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar, Büyükşehir bürokratları katıldı.

“TELSİZ İLETİŞİMİ KESİNTİSİZ HABERLEŞMENİN ANAHTARI OLABİLİR”

Bu projenin afet anında ani müdahaleleri büyük ölçüde kolaylaştıracağına vurgu yapan Başkan Alemdar, “Özellikle ilimiz ve bölgemiz için çok hayırlı bir çalışma. Bizler afetleri ve depremleri yaşamış bunun bedelini ödeyen insanlar olarak analizlerimizi çok iyi yapmamız gerekiyor. Afet anında devreye girecek olan telsiz iletişimi, kesintisiz haberleşmenin anahtarı olabilir. Afet öncesinde gerçekleştirilecek çalışmalar afet anında yapılacak ani müdahaleleri kolaylaştıracaktır. Vaktinde ve saatinde olmanız gereken yerde olamazsanız bunun bedeli maalesef ağır oluyor. Afetler olmadan önce harekete geçip kesintisiz bir iletişim ağı kurmamız gerekiyor” dedi.

MAHALLE TEMELLİ İLETİŞİM AĞI

Afet anlarında ilk müdahalenin mahalle düzeyinde başlayacağına dikkat çeken proje yetkilileri, muhtarların yerel ihtiyaçların belirlenmesi ve kesintisiz iletişimin sağlanmasında en önemli aktör olduğunu vurguladı ve mahalle temelli telsiz iletişim ağının yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.