Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Botanik Vadisi’nin yanında inşa edilecek Botanik Park’a ilk kazma yakında vurulacak. İhalesi tamamlanan, firma ile sözleşmesi imzalanan proje, tamamlandığında Sakarya’da sunulan tarımsal katkının tanıtımını yapacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin meclis toplantısında müjdesini paylaştığı Botanik Park projesi için ihale sürecinin tamamlandığını ve çalışmaların başlayacağını açıkladı.

Melen isale hattı üzerinde atıl vaziyette bulunan 60 kilometrelik alanı üretime kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Botanik Park projesiyle de bölgedeki sosyal donatı alanlarına harika bir proje ekleyecek.

Kuşburnu, lavanta, biberiye, adaçayı, böğürtlen, kedi otu, ıhlamur gibi aromatik bitkilerin yetiştirildiği vadide 2,5 milyonu aşkın fidan toprakla buluşturuluyor, sözleşmeli üretim modeliyle de ihraç ediliyor. Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretildiği, şifa merkezi Sakarya Botanik Vadisi, bitkilerin rengarenk olduğu zamanlarda görenleri hayran bırakıyor.

Yeni projenin müjdesini meclis toplantısında paylaşan Başkan Yüce, 20 bin metrekare üzerine kurulacağı, 3 bin 200 metrekare koleksiyon bahçesi, 200 metrekare sera alanı, 640 metrekare sosyal tesis, dinlenme alanları, yürüyüş yolları, kamelyalar, kafeterya ve otopark yer alacağını ve bu proje aynı zamanda Sakarya Botanik Vadisi üretim alanından dünyaya sunulan tıbbi ve aromatik bitkilerin ve bu girişimle Sakarya'ya sunulan tarımsal katkının tanıtımını yapacağını dile getirmişti.

Tesisi ziyaret eden vatandaşların dolaştıkları alanlarda bitkiler arasında keyifli bir yolculuk yapacağını ifade eden Başkan Yüce, "Misafirlerimizi harika bir tesiste karşılayacak, bitkiler arasında yolculuğa çıkaracağız. Çok özel bir proje hazırladık. Koleksiyon bahçesi, serası, sosyal tesisi, yeşil alanları, dinlenme alanları, yürüyüş yolları, kamelyalarıyla harika bir alan olacak. Kafeteryasıyla, fuaye alanlarıyla, misafirhanesiyle, otoparkıyla şehrimize yakışan bir proje olacağına inanıyorum” dedi.