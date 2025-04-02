BTSO Başkanı İbrahim Burkay, ekonomik boykot çağrılarının üretici ve çalışanlara zarar vereceğini belirterek, işletmelerin siyasi tartışmalardan uzak tutulmasını istedi. Boykotların ekonomiye verdiği zarara dikkat çeken Burkay, işbirliği çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) -BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ekonomik boykot çağrılarına ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin emekleri ile ayakta duran işletmelere ve binlerce çalışana zarar vereceğini söyledi.

“Üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan şirketlerimizi hedef göstermek, ülkemizin ekonomik geleceğine zarar vermektir.” diyen Başkan Burkay, “Üretim ve ticaret, siyasi tartışmaların parçası haline getirilmemeli; emeğiyle ayakta duran, binlerce insanımıza iş imkânı sunan işletmelerimiz bireysel tepkilerin hedefi olmamalıdır. Unutulmamalıdır ki boykot çağrıları, en çok çalışanı, üreticiyi ve ülkemizi etkiler. Ekonomimizi ayakta tutan, dışa bağımlılığı azaltan ve istihdam oluşturan firmalarımızın boykot yoluyla cezalandırılması, uzun vadede ülkemize kaybettirir. Eleştiri, demokratik bir haktır ancak çözüm, yıkmak değil, birlikte daha iyisini inşa etmektir.” diye konuştu.

Sanayi ve ticaret hayatına zarar verecek tepkilerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Başkan Burkay, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun vurguladığı gibi işletmelerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır. Ekonomik kazanımlarımıza sahip çıkmamız gereken bir dönemde üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi doğru değildir. Bir ve beraber olarak yerli ve bağımsız ekonominin teminatı olan şirketlerimize sahip çıkmalıyız.” dedi.