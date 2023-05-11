Başkan Saatçı açıklamasında Ak Parti İl Başkanı Gökhan Ökten’e sizde de görüntüler var bizde de taşımalı yaptığınız için alan nasıl boşaldı hep beraber izleyelim diyerek açıklamasına şu şekilde devam etti, “ Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla dün gerçekleşen Aydın mitinginde gelerek bizleri şereflendiren 65 bin Aydınlıya tek tek teşekkür ediyorum. Baktığımızda Aydın halkının olağanüstü teveccühünü içine sindiremeyenler elbette bu tablodan rahatsız. Milletimizin nasıl bir şevkle millet iktidarını beklediğini; görüp rahatsız olanlara sesleniyorum; elimizde drone görüntüleri var, sizin elinizde de vardır. Mitinginiz başladıktan 10 dakika sonra, Tayyip Erdoğan konuşurken nasıl da insanların alanı terk ettiği görülüyor.Sayın Gökhan Ökten gönül vermemiş insanlarla, zoraki taşımayla ancak bu kadar oluyor değil mi? Bu millet Hüda-Par’la seçime giren, daha dün Batman’da miting yapan AKP’ye destek verir mi sanıyorsunuz? Bu şehirden Hüda-Par’ın askerlerine, ortaklarına oy yok, siz nereden kimi taşırsanız taşıyın bu işin sonu belli!” dedi.