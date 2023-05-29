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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza Savcıllı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli-Aydın karayolunda ilerleyen İbrahim E. Yönetimindeki 64 BB 397 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi üzerine takla atarak yol kenarındaki kanala devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İbrahim E. Araçta sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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