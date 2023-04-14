CHP Aydın Örgütü; CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın milletvekili adayları, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’li ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantı sonrasında seçimler için çalışmalara başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan yaptıkları çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Bülent Tezcan şöyle konuştu: “İlçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla programımızı tamamladık. Gün gün, adım adım her milletvekili adayımızın, her parti kadromuzun gideceği sokak sokak, pazar pazar, köy köy, mahalle mahalle planlanmış durumda. İl başkanımızın yönetiminde başarılı bir kampanya yürüteceğiz. Bütün Aydın halkına sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Seçim sonuçlarının şimdiden hem Aydın’a hem Türkiye’ye hayırlı olacağını inanıyoruz.”

Örgütlerimiz vatandaşla iç içe

Türkiye seçim sürecine girerken Aydın’da da CHP’li ilçe belediye başkanları ve CHP ilçe yönetimlerinin bir araya geldiği geniş katılımlı bir toplantı yapıldı. CHP Aydın milletvekili adaylarının tamamının katıldığı toplantı sonrası açıklamada bulunan Tezcan, “Aydın’da 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri için çalışmalara başladık. Zaten örgütlerimiz, belediyelerimiz uzun zamandan bu yana Aydın’da çalışmalarını yürütüyorlar. Örgütlerimiz vatandaşla sürekli iç içe, temas halinde. Belediyelerimiz doğrudan alanda hizmet üretiyor. Seçim kampanya dönemi başladıktan sonra da bugün Aydın’da milletvekili adaylarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve örgütümüzle birlikte önümüzdeki kampanya dönemini değerlendirmek üzere bir toplantı yaptık ve seçim startını verdik” ifadelerini kullandı.

Herkese ulaşılacak

Süreç boyunca Aydın’daki herkese ulaşacaklarının altını çizen Tezcan, “Türkiye önümüzdeki dönemde yeni bir başlangıç yapacak. Yarının Türkiyesini inşa etmek konusunda kararlıyız. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı adayımız, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı, milletin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 14 Mayıs akşamı, 15 Mayıs sabahı Türkiye ve bütün dünya 13. Cumhurbaşkanı olarak görecek” şeklinde konuştu.

Herkes kazanacak

Milletin takdirini sandıkta kazanacaklarını belirten Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasını hatırlatarak “‘Sana söz’ diye bir kampanya yürütüyoruz. Kampanyada halka mesajımız ‘Türkiye kazanacak, her kesim kazanacak.’ Çiftçi kazanacak, işçi kazanacak; öğrenci, genç, emekli, emekçi kazanacak ve Türkiye kazanacak. Herkes hakkını alacak, hak eden hakkını alacak. Böyle bir Türkiye arzu ediyoruz. Eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, zenginliğin, refahın hâkim olduğu bir Türkiye arzu ediyoruz. Her alanda 15 Mayıs sabahından itibaren yarının Türkiyesini inşa etmeye kararlıyız” dedi.