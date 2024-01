Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhur ittifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan seçim çalışmaları kapsamında dün Efeler merkezde Yağcılar Çarşı içi esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Gittiği her yerde sevgi ve ilgiyle karşılaşan Pehlivan, sadece seçim zamanı değil her daim esnaf ve vatandaşın içinde olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı: “Şehrimizdeki çözülmeyen sorunları ve esnaflarımızın beklentilerini dinledik. Çözemeyeceğimiz bir sorun, dinlemediğimiz tek bir hemşehrimiz kalmayana kadar ziyaretlerimize devam edeceğiz. Bizleri güler yüzüyle karşılayan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte şehrimizi kalkındıracağız. Her adımımızı bir sonraki tamamlayacak. Her mücadelemizi bir diğeri izleyecek. Her başarımız bir başka zaferi müjdeleyecek. Hiçbir şey, 31 Mart 2024’ten öncesi gibi olamayacak” dedi.

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan’ın ziyaretlerinde, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, İl Ocak Başkanı Hakan Karakuş, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, MHP İlçe Başkanı Ahmet Baskın, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Edeviye Bozkurt, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ömür Özipek ve partililer yalnız bırakmadı.

Haber: Ömür Yapıcı