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Seçim çalışmaları kapsamında İncirliova’nın mahallelerini karış karış gezen Osman Gökmen, vatandaşlara yapacak olduğu projeler ve vaatleri konusunda bilgilendirirken, CHP İlçe Kadın Kolları arı gibi çalışıyor.

CHP Kadın Kolları üyeleri programları kapsamında Arpadere ve Palamut mahallesinde başkan adayı Osman Gökmen’in vaatlerini ve projelerini mahallenin kadınlarına anlatarak destek istiyor.

Başkan Merve Menderes ve ekibi Arpadere ve Palamut mahallelerinde ev ev gezdiklerinin altını çizerek şunları söyledi; “CHP İncirliova Kadın Kolları kırsal mahallerinde yaşayan kadınlarımızı sosyal belediyecilikle tanıştırmak istiyoruz. Kadınların evin temel direğinin olduğunu unutmamak lazım. Kırsal mahallelerimizdeki kadınlarımızın eksik ve ihtiyaçlarını tek tek not alarak Osman Gökmen başkanımıza iletiyoruz. Sosyal Belediyecilik konusunda Osman Başkanımızın fikri çok net. Kimsenin muhtaç olmayacağı, istediklerine rahat bir şekilde ulaşabileceği bir yönetim anlayışı. Bu kapsamda hazırladığımız projeleri kadınlarımıza anlatıyoruz. Arpadere ve Palamut sakinlerimize misafirperverliklerine teşekkür etmek amacıyla 40 yıl hatırı olsun diye Türk Kahvesi ikramında bulunduk ” İfadelerini kullandı.

Haber: Ömür Yapıcı