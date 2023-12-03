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Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gemlik Belediyesi’nin özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için attığı adımları aktardı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin özel gereksinimli bireylere destek konusunda öncü belediyelerinden biri olan Gemlik Belediyesi, bu konuda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Engelsiz taksi, engelsiz plaj gibi çok sayıda hizmeti hayata geçiren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “özel gereksinimli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Gemlik’te engel yok mottosuyla yola çıkan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ilçe genelinde yaşayan özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için çeşitli projeler ortaya koydu. Bu projeler tüm Gemlikliler tarafından takdirle karşılanıyor.

ULAŞIMDA ENGELLER KALKTI

Gemlik Belediyesi, ilçede problem olan fiziksel engelli vatandaşların ulaşımına neşter vurdu. Özellikle sağlık hizmetlerine ulaşım ve diğer sosyal aktivitelere katılım konusunda sıkıntı yaşayan bireylerin bu sorunu ücretsiz engelsiz taksiyle çözüme kavuştu. Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünü arayan özel gereksinimli birey, burada oluşturduğu randevuyla istediği bölgeye ulaşımını sağlıyor ve ardından geri evine bırakılıyor.

Gemlik Belediyesi, Kumla’nın Yunuslar Mevkii’nde oluşturduğu engelsiz plaj ile bu sorunu da ortadan kaldırdı. Geçmiş yıllarda pek çok kişinin desteğini almadan suya giremeyen özel gereksinimli bireyler, belediyenin temin ettiği batmayan şezlonglar sayesinde tek kişinin yardımıyla denize girebilir hale geldi. Gemlik Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde bulunan yüzme havuzunda kullanılan aparat sayesinde havuza girmeye yönelik engellerde ortadan kalktı.

Gemlik Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Kampüsü’nde kurduğu engelsiz montaj atölyesiyle özel gereksinimli bireylerin iş hayatına adapte olması konusunda da elini taşın altına koydu. Toplam iki atölyeden oluşan ve haftanın belirli günlerinde özel gereksinimli bireyleri ağırlayan bu atölyeye Gemlik Serbest Bölge’de bulunan bir fabrika tarafından gönderilen parçalar özenle birleştiriliyor. Atölyede çalışan bireyler, bu sayede ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.