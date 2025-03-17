Bursa'da Gemlik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Gemlik genelinde eğitim veren ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik “Çevre ve Deniz Kirliliği” (Müsilaj) konulu eğitim seminerleri düzenlemeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Yaşar Demirdirek ve Çevre Mühendisi Çiğdem Polatsivri’nin sunumlarıyla, geri dönüşüm süreçlerinin önemi, atık yağlar, geri dönüşüm ve çevreye zarar vermeyen tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

Özellikle Gemlik'in en önemli sorunlarından biri olan deniz kirliliği ve müsilaj tehlikesi hakkında uzman görüşlerine yer verilerek bilimsel veriler ışığında bilgilendirme yapıldı.

Eğitmenler, iklim değişikliği, denizlerde meydana gelen kirlilik ve deniz suyunun sıcaklığının deniz salyalarının oluşumuna neden olduğunu vurgularken, bu durumun önüne geçebilmek için ilgili kurumların gerekli önlemleri almasının önemine dikkat çekti.

Müsilajla ilgili fotoğraf ve video görselleri eşliğinde yapılan sunumlarla konunun etkileri gözler önüne serilirken, atıkların ayrıştırılması için evlerde ve okullarda basit sistemler kurulabileceği, bu sayede geri dönüşüm süreçlerinin daha etkin hale gelebileceği belirtilirken; plastik kullanımını azaltmak, geri dönüşüm malzemelerini tercih etmek ve doğaya zarar vermeyen ürünleri kullanmanın uzun vadede çevre üzerinde olumlu etkiler oluşturacağı anlatıldı.

Öğretmen ve öğrencilerin de soru-cevaplarla dahil olduğu seminerler son derece verimli geçerken, eğitimlerin belirli bir program dahilinde diğer ilk ve ortaokullarda da devam edeceği belirtiliyor.