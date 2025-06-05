Bursa İnegöl Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara 6 mezarlıkta 9 bin adet çiçek dağıtımı yaptı. Dağıtılan çiçekler vatandaşlar tarafından mezarlıklara ekildi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi Kurban Bayramı arifesinde yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda vatandaşlara ücretsiz çiçek dağıtarak, sevdiklerini kaybedenlere moral verdi. İlk olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda uygulanan ücretsiz çiçek dağıtımı vatandaşları da memnun etti. Dağıtılan çiçeklerle mezarlıklar vatandaşlar tarafından çiçek bahçesi gibi süslenerek bayrama hazırlandı.

İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Defin Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmayla; Alanyurt Köyiçi Mezarlığı, Alanyurt Kent Mezarlığı, Yeniceköy, Akhisar, Cerrah ve Huzur Mahallesi mezarlıklarında toplam 9 bin adet çiçek dağıtımı yapıldı. Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar ücretsiz dağıtılan çiçekleri alarak yakınlarının mezarlarına ektiler. Çiçeklerle süslenen mezarlıklar, vatandaşların duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu. İnegöl Belediyesi’nin bu anlamlı jesti vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı.