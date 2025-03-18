18 Mart Çanakkale Zaferini Anma ve Şehitler Günü, tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de düzenlenen törenlerle kutlandı. Zaferin 110’uncu yılında şehitlerimiz dualarla anıldı.BURSA (İGFA) - 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlamaları, tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de bu sabah düzenlenen törenlerle gerçekleştirildi. Garnizon Şehitliğinde başlayan törenler, Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde düzenlenen gösterilerle devam etti.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN DUALAR EDİLDİ

Törenler sabah 09.30’da Hastane Mezarlığı içerisinde bulunan Garnizon Şehitliğinde başladı. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri ve ilçe protokolünün yoğun katılım gösterdiği törende, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve İnegöl Belediye Başkanlığı çelenkleri tören alanına sunuldu. Ardından yapılan dualar ve okunan Kuran-ı Kerimlerle devam eden anma töreninde, başta Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı. Tören sonrası şehitlerimizin kabrine karanfil bırakıldı.

ZAFERİN 110’UNCU YILINA ÖZEL GÖSTERİLER

Törenler şehitliğin ardından 10.30’da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde hazırlanan programla devam etti. Burada da Borsa İstanbul Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program sunuldu. Okul öğretmen ve öğrencileri tarafından farklı gösterilerle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlandı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlan programda Çanakkale temalı türkü dinletisi ve 18 Mart/Son Yoklama adlı gölge oyunu gösterisi yapıldı. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı.

İNEGÖL BELEDİYESİ ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİMİZİ ÖZEL VİDEOYLA ANDI

İnegöl Belediyesi de Çanakkale Zaferinin 110’uncu yılını yapay zeka uygulamalarıyla hazırlanan özel bir video gösterimiyle kutladı. Daha önce şehrin geçmişini günümüze taşıyan farklı yapay zeka video çalışmaları ortaya koyan İnegöl Belediyesi, son olarak 18 Mart Çanakkale Zaferinin 110’uncu yıl dönümünde yeni bir videoyla yeni bir hikayeyi daha ölümsüzleştirdi. Hatıralar ve anılar defterinden video formatına çevrilen İnegöllü 397 vatan evladının Çanakkale savaşı sırasında verdiği mücadeleyi konu alan video sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Hazırlanan video büyük beğeni topladı.