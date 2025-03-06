Deprem Haftası kapsamında İnegöl Belediyesi’nin doğal afetlere ilişkin çalışmalarını anlatan Belediye Başkanı Alper Taban; Doğal Afet ve Riski İle Mücadele Eylem Planından toplanma alanlarına, çadır ve konteyner kent alanlarından imar alanında yapılan yeniliklere, arama kurtarma ekiplerinin kurulması ve geliştirilmesinden farkındalık çalışmalarına pek çok farklı çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade ederek; “İnegöl’de hedefimiz olan güvenli yaşamın adımlarını bir bir atıyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Deprem Haftası kapsamında kurumun doğal afetlere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Deprem gibi büyük afetlere karşı alınan önlemler ve yapılan hazırlıkların önemine dikkat çeken Başkan Taban, güvenli bir yaşam için önemli adımlar attıklarını söyledi.

AFETLERLE SINANMIŞ BİR BÖLGEYİZ

İnegöl’ün Bursa’nın yüzölçümü en büyük 3’üncü kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, aynı zamanda nüfus olarak da Bursa’nın 4’üncü büyük şehri olduğunu ifade etti. Ülkemizin ve İnegöl’ün deprem bölgesi olduğunu ve bu gerçekle yaşamayı öğrenmek gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Alper Taban, “Sadece deprem değil, şehrimizde geçmişten bu yana farklı doğal afetler de yaşandı ve yaşanma riski taşıyor. 1960, 1963 ve 2003 yıllarında; Çiftlik, Eskibahçekaya ve Turgutalp mahallelerimizde 3 ayrı sel olayı meydana geldi. Bu afetlerde toplam 85 konut etkilendi. Yine şehrimizde 1956-2015 yılları arasında 33 kırsal mahallemizde 72 heyelan yaşandı. Toplam 1594 konut etkilendi. İnegöl 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara depremini de çok şiddetli şekilde hissetmişti. Dolayısıyla afetlerle daha önce sınanmış bir bölgeyiz. Bu doğrultuda İnegöl Belediyesi olarak attığımız adımlar, aldığımız tedbirler var” dedi.

KENT MEYDANI VE YENİ YAŞAM ALANI İÇİNDEKİ BİNALAR AFET SIRASINDA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENECEK

Doğal afetlerle mücadele noktasında en önemli çalışmanın şehrin Doğal Afet ve Riski İle Mücadele Eylem Planının hazırlanması olduğunu ifade eden Başkan Alper Taban, “2019 yılı Kasım ayında Belediyemiz ile birlikte dış paydaşlar; AFAD, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü, İnegöl Kent Konseyi, İNDAK, İHH, İTSO, Türk Kızılayı ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden uzmanların yer aldığı 11 kişilik bir kurul oluşturuldu. Kurul kısa, orta ve uzun vade planlamaların yer aldığı 193 maddelik eylem planı çalışmasını 2020 yılı Eylül ayında tamamladı. Bu plan doğrultusunda da devamında farklı çalışmaları ortaya koyma fırsatımız oldu. İç ve dış paydaşlarla koordineli bir şekilde ortak Afet Koordinasyon Merkezimizin kurulması için çalışmalarımızı tamamladık. Şehrimizin Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı içerisinde bulunan hizmet binasında C Blok, bu kapsamda Koordinasyon Merkezi olarak tanımlandı. Bu bloğumuzda Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz ile birlikte toplantı salonumuz bulunmaktadır. Ayrıca A Blok’ta bulunan İzleme ve Değerlendirme Merkezimizde Koordinasyon Merkezimize bağlı hizmet vermektedir. Bu şekilde olası bir afette, Yeni Yaşam Alanı içerisindeki binalarımız önemli bir rol üstlenecekler” diye konuştu.

İNEGÖL’DE 125 TOPLANMA ALANI, 14 ÇADIR KENT ALANI VE 8 KONTEYNER KENT ALANI VAR

Toplanma alanlarıyla ilgili de çalışmalar yapıldığını ifade eden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Şehrimizde 125 toplanma alanı bulunuyor. Bu alanların toplamı 194 bin 600 m2 alana sahip. Toplanma alanlarının; tabelalarının revize edilmesi, elektrik, içme suyu vb. hatlarının yapılması, mobil uygulama ve diğer platformlara entegrasyonunun sağlanması gibi çalışmalarımız ise sürekli olarak devam ediyor. Ayrıca çadır kent ve konteyner kent alanlarıyla ilgili de ciddi bir çalışma var. Şehrimizde olası bir afete yönelik belirlediğimiz 575 bin m2 alana sahip 14 Çadır Kent alanımız bulunmakta. Yine 551 bin 900 m2 alana sahip 8 Konteyner Kent alanımız bulunuyor.”

DİJİTAL BİNA RİSK HARİTASI OLUŞTURULUYOR

“Bir yandan da şehrimizin mevcut yapı stoğuna ilişkin çalışmalar yürütüyoruz. İmar İşleri Müdürlüğümüz tarafından bu alanda Dijital Bina Risk Haritası çalışmaları devam ediyor. Hayata geçirilecek olan proje ile 1970’li yıllardan itibaren şehrimizde bulunan yapılara ait ruhsat belgeleri üzerinden mahalle, cadde ve sokak bazlı bina yaşı haritalarının oluşturulması sağlanıyor. Yapıların harita üzerinde yerleşim planları türlerine ve özelliklerine göre renklendirilerek gösterilmiş olacak ve dolayısıyla yıkıma elverişli veya Kentsel Dönüşüm kapsamına girecek olan riskli binalara dijital ortamda anlık olarak erişim sağlanarak kararlar alınabilecek.”

GÖNÜLLÜ ARAMA KURTARMA EKİPLERİNE TAM DESTEK

“Doğal afetlerle ilgili önemli başlıklardan biri de şehirde gönüllü arama kurtarma ekiplerinin oluşumu ve gelişimleri için desteklenmeleri. Bu noktada 2020 yılında O Kahraman Benim sloganıyla başlattığımız gönüllülük hareketimiz şehrimizde geniş yankı buldu. Bu kapsamda; İNDAK, İHH AKUK, ANDA gibi STK’larımız faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürmektedir. Gönüllü organizasyonlarımızla sık sık bir araya gelerek birlikte süreklilik arz edecek şekilde bireysel tedbirler farkındalığı etkinlikleri gerçekleştirmekteyiz. Yine gönüllü STK’larımız ile iş birliği içerisinde ülkemizde bir ilk olarak doğal afetlere hazırlık amacıyla yapay enkaz alanı oluşturduk. Bu alanda gönüllü ekiplere; enkazda hafif arama kurtarma eğitimi ve ilkyardım eğitimi gibi çeşitli temalarda eğitimler düzenleniyor.”

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

“Süreci bir yandan kurumsal hazırlıklarla sürdürürken bir yandan da vatandaşlarımızda da farkındalık oluşturacak çeşitli etkinliklerle devam ettiriyoruz. Yıkımı yapılan binalarda deprem tatbikatlarından farkındalık oluşturmak adına yapılan bisiklet turu, sergi gibi etkinliklere, seminer ve eğitimler gibi çeşitli farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca Bilgi İşlem Müdürlüğümüz Afet Çantası isimli bir mobil uygulamayı hayata geçirerek kullanıma sundu. Afet öncesi, afet anı, afet sonrasında yapılacaklarla birlikte güvendeyim, güvende değilim ve acil yardım butonu gibi birçok modülün yer aldığı uygulama Türkiye’nin her yerinde kullanılabiliyor.”

TÜM BİRİMLER ÜZERİNDEN DOĞAL AFETLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

“Kurumumuzda tüm birimlerimiz bu alanda elinden gelen çalışma ve gayreti ortaya koyuyor. Önemli çalışmalarımızdan biri de Felaket Kurtarma Merkezi. Kurumumuzun olası bir afet sonrasında mevcut BT hizmetlerinin en az kayıp ile tekrar çalışabilmesini sağlayacak şekilde hazırlanmış bir merkezdir. Belediyemiz bünyesinde Felaket Kurtarma Merkezi kurulması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı şekilde BTK ile iş birliği içerisinde kentimizde bulunan Belediyemiz Ek Hizmet Noktalarının iletişim hatlarının daha sağlıklı ve daha verimli çalışması sağlamak, doğal afet meydana geldiği durumlarda mevcut baz istasyonlarının hasar görmesi sonucu iletişim alt yapısını güçlendirmek adına 2 adet Omurga Baz İstasyonu ve 9 noktada baz istasyonu planlandı. Yine Sosyal Yardım Yönetimi noktasında planlama ve çalışmalarımız yapıldı, geliştirme adına çalışmaya devam ediyoruz. Zabıta Yönetimi alanında tespit, planlama ve çalışmalarımız yapıldı. Belirli aralıklarla tatbikatlarımız gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bir yandan da İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında idaremize tanımlanan hedeflere yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Örneğin planda İnegöl’e dair yer alan; İnegöl’de DSİ-BBB tarafından 11 derenin ıslahının yapılması, Mezit bölgesinde yaban hayatı koruma köprüsü yapılması, afete maruz bölge sınırları içerisindeki yapıların yıkılması, ilçe geneli tüm özel/kamu işletmelerinde tahliye tatbikatlarının yapılması vb. öngörülen eylemlere dair çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Şehrimizin afete maruz bölge haritaları, onaylı yerleşik alan sınırları ile birlikte görüntülenebilecek hale getirilmiştir. Afetten etkilenen tüm parsellerin tapu kayıtlarına bu husus şerh olarak düşülmüş durumdadır. Yapı tespiti ile ilgili işlemleri devam etmektedir. Afet Duyarlılık Haritası çalışmaları, İmar Planı Analizi Çalışmaları, AFAD Lojistik Deposu, Mobil Çözüm Merkezi, Mobil Şarj İstasyonları, GES İle Yenilenebilir Enerji, Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapıların Tespiti, Mobil Telsiz Sistemi başlıklarını içeren çalışmalarımız da devam ediyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM EN ÖNEMLİ SİLAHIMIZ

“Tüm bu çalışmalarla beraber, depreme karşı elimizdeki en güçlü silahımız Kentsel Dönüşüm. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesini Bursa’da alan ilk ilçe belediyesiyiz. Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm çalışmamız da bu kapsamda olgunlaşarak uygulamaya geçti. Bölgede daha önce duyurduğumuz üzere 1. Etap çalışmaları başladı. 7 ayrı etapta 153 bin m2 alanda İnegöl’ün ilk yerinde kentsel dönüşümünü tamamlamış olacağız.”

TOPLU KONUT PROJELERİ

“Bir yandan da TOKİ marifetiyle yapılan çalışmalar var. 3. Etap 805, 4. Etap ise 480 olmak üzere toplam 1285 konut ile merkezi konut yoğunluğunu azaltmaya yönelik Bakanlığımızla önemli bir çalışmaya imza attık. Konut arzına güçlü bir çözüm olan yapım tekniği itibariyle doğal afetlere dirençli yapılar olan TOKİ konutlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. 3. Etaptaki 805 konutumuz hak sahiplerine teslim edildi. 4. Etap için de temel kazı çalışmaları başladı. Devamında yeni toplu konut projeleri için de çalışmalarımız var.”