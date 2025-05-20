CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Çorlu’da yenilenen hayvan bakım evini ziyaret etti. “Can dostlarımızın yaşam hakkı bizim sorumluluğumuz” diyen Yontar, duyarlılık ve dayanışma vurgusu yaptı.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, CHP Çorlu İlçe Başkanı Cüneyt Akar, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte Çorlu’daki yenilenen hayvan bakım evini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Milletvekili Yontar, “Can dostlarımızın yaşam hakkı, bizim sorumluluğumuzdur” diyerek, hayvan haklarına duyarlı bir belediyeciliği desteklediklerini belirtti. Yenilenen bakım evinin merhametin, sorumluluğun ve toplumsal vicdanın bir göstergesi olduğunu ifade eden Yontar, Çorlu Belediyesi’nin özverili çalışmalarını takdir etti. ,

Toplumda duyarlılığın artırılması gerektiğini vurgulayan CHP'li Yontar, “Eğitimden hayvan haklarına, çevreden kent yaşamına kadar adil ve duyarlı bir toplum için çalışacağız. Can dostlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek vicdani bir sorumluluktur. Birlikte yaşadığımız tüm canlıların yaşam hakkına sahip çıkacağız. Daha yaşanabilir, daha vicdanlı bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya kararlıyız" diye konuştu.