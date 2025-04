Bursa Yıldırım Belediyesi’nin görme engellileri Bursaspor ile buluşturduğu projesi, TFF tarafından ‘Fair Play’ ödülüyle ödüllendirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, görme engelli vatandaşların gönülleriyle Bursaspor’un şampiyonluk yolculuğuna tanıklık etmesi için hayata geçirdiği proje kapsamında; yeşil beyazlıların iç saha maçlarında Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarafından ağırlanan görme engelliler, Matlı Stadyumu'nda sesli betimleme desteğiyle maçları takip ediyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu projeden dolayı Yıldırım Belediyesi’ne ‘Fair Play ve Sosyal Sorumluluk’ ödülü verdi. Ödülü, Bursaspor–Bornova 1877 maçı öncesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan alan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bir yandan Bursaspor’umuzun şampiyonluk coşkusunu yaşarken, bir yandan da gönüllere dokunan projemizle Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü’nü TFF Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan aldık.

Görme engelli kardeşlerimizi Bursaspor sevdasıyla buluşturduğumuz, her maçta onlara özel anlatımlarla heyecanlarına ortak olduğumuz bu yolculuk, bugün anlamlı bir ödülle taçlandı. Bu ödül; gözleriyle değil, kalpleriyle gören kardeşlerimizin. Bu ödül büyük Bursaspor taraftarımızın” dedi.

BURSASPOR BİZİM SEVDAMIZ

Bursaspor’un şampiyonluğunu da kutlayan Başkan Yılmaz, “Bursaspormuz’un yeniden Türkiye şampiyonlukları yaşayacağı, Avrupa’da şehrimizi ve ülkemizi temsil edeceği büyük yürüyüşünün ilk adımını bugün attık. En zor günlerinde de de bugün de yarın da her zaman yanında olmayı temel önceliğimiz olarak belirlediğimiz Bursaspor’un bu büyük yürüyüşünde her zaman yanında olmaya, her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bursaspor bize birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda neler başarabileceğimizi gösterdi. Bu şampiyonlukta emeği olan başta Enes Çelik Başkanımızı ve tüm Bursalıları kutluyorum” ifadelerini kullandı.