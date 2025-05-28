Bursa Nilüfer Belediyesi ekipleri, Yaylacık Mahallesi’nde kaçak olduğu tespit edilen 500 metrekarelik bir depoyu yıktı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Belediye ekipleri ve vatandaşların şikâyetleri üzerine yapılan incelemelerde kaçak olduğu tespit edilen yapılar yıkılıyor.

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Bu kapsamda, Yaylacık Mahallesi’nde ruhsatsız olduğu tespit edilen 500 metrekarelik depo için yasal işlem yapıldı. Yapılan tebligatlara uyulmaması üzerine belediye ekipleri kaçak iş yerini kısmen yıktı. Alınan önlemlerle yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İGF