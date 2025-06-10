Bursa'da Nilüfer Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı hijyenik ve huzurlu bir ortamda geçirmesi için yürüttüğü çalışmaları, bayram sonrası gerçekleştirdiği dezenfeksiyon ve temizlik faaliyetleriyle tamamladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Kurban Bayramı sonrasında gerçekleştirdiği dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Bayram öncesinden başlayarak alınan önlemler sayesinde, vatandaşların kurban ibadetlerini hijyenik koşullarda gerçekleştirdi.

Bayramın dört günü boyunca ilçe genelinde belirlenen kurban kesim noktalarında hizmet veren Nilüfer Belediyesi ekipleri, bu alanlarda hijyen koşullarının sağlanması ve kurban kesim işlemlerinin mevzuata uygunluğunu denetleyerek, sorunsuz bir bayram süreci yaşanmasını sağladı.

Kurban ibadetinin tamamlanmasının ardından ekipler, kesim noktalarında belirlenen kesim noktalarında oluşan atıkları bertaraf etti.

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları ile halk sağlığını etkileyecek olası risklerin de önüne geçildi.