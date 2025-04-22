Bursa Nilüfer Belediyesi’nin “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”na özel düzenlediği tiyatro etkinlikleri büyük ilgi görüyor. İki günlük etkinlik programının ilk gösterimi “Palyaço Dede” tiyatroseverlerden büyük alkış aldı. BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nın coşkusunu miniklere özel etkinliklerle kutluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da anlamlı organizasyonlara imza atan Nilüfer Belediyesi, Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamaların yanı sıra iki farklı tiyatro oyununu da ücretsiz sahneliyor.

İlk olarak Uğur Mumcu Sahnesi’nde “Palyaço Dede” isimli oyun gösterildi. Hüsnü Züber İlkokulu öğrencilerinin yanı sıra okul dışından çocukların da ücretsiz izleyebildiği oyun, çocukların ilgisini çekti. Eğlenceli çocuk oyunu, renkli karakterleri ile izleyenlerin beğenisini topladı. Oyunun sonunda salonu dolduran minikler, tiyatrocuları ayakta alkışladı. İki seans halinde sahnelenen “Palyaço Dede” isimli oyunun ikinci gösterimi de miniklerden ilgi gördü.

Bayramın coşkusu 23 Nisan Çarşamba günü de devam edecek. Bu kez minik tiyatroseverler, Nazım Hikmet Kültürevi’nde saat 13:00 ve 15:00'te “Bir Kavanoz Macera” oyunuyla buluşacak. Eğlenceli oyunları izlemek isteyen minikler, biletlerini “bilet.nilufer.bel.tr” adresinden kolayca temin edebilirler.