Edirne Yenimuhacır’da sahnelenen “Çılgın Profesör” adlı çocuk oyunu geçtiğimiz Cumartesi günü akşamı minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, çocuklara ve tiyatro ekibine teşekkür ederek sanata verdikleri önemi vurguladı.

YENİMUHACIR’DA “ÇILGIN PROFESÖR” RÜZGÂRI ESTİ: ÇOCUKLAR SANATLA BULUŞTU

Yenimuhacır Belediyesi, sömestir tatili öncesinde çocuklara verdiği tiyatro sözünü yerine getirerek, “Çılgın Profesör” adlı çocuk oyununu miniklerle buluşturdu. Tiyatro Kasaba ekibinin sahnelediği oyun, Belediye Düğün Salonu’nda büyük bir ilgiyle izlendi.

GÜLEREK, DÜŞÜNEREK, EĞLENEREK BÜYÜYEN ÇOCUKLAR

Renkli sahneleriyle çocuklara eğlenceli anlar yaşatan oyunun ardından konuşan Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

“Bugün hep birlikte çok güzel bir anı paylaştık. Güldük, düşündük, eğlendik… Çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görmek her şeye değerdi.”

SANATLA BÜYÜYEN NESİLLER VURGUSU

Başkan Kıral, sanatın çocuk gelişimindeki önemine de dikkat çekerek, “Sanatla büyüyen çocuklar, hayal kurmayı bilen, kendini ifade edebilen bireyler olur. Biz de her zaman onların yanında olmaya, onları sanatla, kültürle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

TEŞEKKÜR VE YENİ ETKİNLİK SÖZÜ

Tiyatro Kasaba ekibine ve etkinliğe neşe katan tüm çocuklara teşekkür eden Kıral, “İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Hep birlikte daha nice güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Yenimuhacır Belediyesi’nin kültürel etkinliklerine hız kesmeden devam etmesi bekleniyor.