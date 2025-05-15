Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Konaklı Mahallesi’nde 800 zeytin fidanını toprakla buluşturdu. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer’deki zeytinlerin yüzde 40’ının Konaklı’da üretildiğine dikkat çekerek, “Biz de burada atıl durumdaki arazimize fidanlarımızı dikiyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarının korunması, üretimin teşvik edilmesi, temiz gıdaya erişim alanındaki projelerine bir yenisini daha ekledi.

Belediyenin atıl durumdaki arazilerini tarımsal üretime ayıran Nilüfer Belediyesi, Konaklı Mahallesi’nde 23 dekarlık araziye 800 zeytin fidanı dikti. Fidan dikiminde, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) Başkanı Süleyman Ayyılmaz ve Konaklı Mahalle Muhtarı Hasan Tosun da yer aldı. Başkan Şadi Özdemir de zeytin fidanı dikti. Fidana ilk can suyunu veren Başkan Şadi Özdemir, üretimin bereketli olmasını diledi.

ZEYTİNİN YÜZDE 40’I KONAKLI’DA

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa’nın zeytin üretiminde Türkiye’de 6’ıncı sırada yer aldığını söyledi. Nilüfer’in de önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Başkan Şadi Özdemir, “Zeytin hem barışın hem de bereketin simgesi. Nilüfer’de üretilen zeytinlerin yüzde 40’ı Konaklı’da üretiliyor. Biz de burada atıl durumdaki arazimize zeytin fidanlarımızı dikiyoruz. Bu şekilde üretimi de destekliyoruz” dedi.

Nilüfer’in bereketli topraklarında tarımı destekleyici politikalar üretmeye devam edeceklerini anlatan Başkan Şadi Özdemir, “Yeni üretim modelleri deniyoruz. Örnek üretimler yapıyoruz. Kooperatifleri destekliyoruz. Bunun üzerinden de üretilen ürünleri alma vaadinde bulunuyoruz. Tüketim mekanizmalarını da oluşturuyoruz. Nilüfer’in köylüsü Nilüfer’in efendisi olsun istiyoruz” diye konuştu.