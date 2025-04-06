Bursa Teknik Üniversitesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için “Kızılay Butik” açıldı. Mağazalardan tedarik edilen yeni kıyafetlerin, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırıldığı Kızılay Butik’i ziyaret eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, paylaşmanın önemine vurgu yaptı.BURSA (İGFA) - Öğrenci odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ihtiyaç sahibi öğrencilerinin de yanında duruyor. Bu doğrultuda daha önce Türk Kızılay ile protokolü imzalanan Kızılay Butik,BTÜ’de faaliyet göstermeye başladı. Ücretsiz hizmet veren Kızılay Butik’te, kullanılmamış yeni kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Haftanın belli gün ve saatlerinde açık olan Kızılay Butik’i; BTÜ Rektörü Prof.Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Beyhan Bayhan ile Prof.Dr. Barış Tamer Tonguç ve Genel Sekreter Selim Uzun ziyaret etti. Türk Kızılay Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Yurtsever, Bağış Yönetimi Uzmanı Songül Yaslıoğlu, Genç Kızılay İl Başkanı Feyza Duran, Kızılay gönüllüleri, BTÜ Genç Kızılay Topluluğu üyesi öğrencileri ile bir araya gelen Rektör Çağlar çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Paylaşmanın önemine vurgu yapan Rektör Naci Çağlar, “Türk Kızılay vasıtasıyla üniversitemizde giyim mağazası konseptinde, Kızılay Butik’i oluşturduk. Buradan ihtiyacı olan üniversite öğrencilerimiz, gereksinim duyduğu ürünlere ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Maddi zorluklar yaşayan öğrencilerimize destek olmayı amaçladığımız bu butiğin açılmasına vesile olan Türk Kızılay’a teşekkür ediyorum” dedi.

Türk Kızılay Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Yurtseverise“Üniversitemizin destekleri ile oluşan Kızılay Butik sayesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin, temel giyim malzemelerine ulaşmalarını sağlıyoruz. Hayırseverlerden gelen yardımları öğrencilere ulaştırmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu yardımseverlik ruhunun artarak devam etmesini diliyoruz” diye konuştu.