Bursa iş dünyasının teknolojiyle entegrasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen “Bursa Teknoloji Buluşmaları” bu yıl “Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0” temasıyla ikinci kez düzenlendi.BURSA (İGFA) - ULUTEK Teknopark ev sahipliğinde gerçekleşen Bursa Teknoloji Buluşmaları’nın ikincisi bu yıl da sanayi firmalarından büyük ilgi gördü.

ULUTEK’te faaliyet gösteren 20 teknoloji firması ile 20 sanayi firması bu önemli platformda bir araya gelerek, yazılım ve otomasyon başta olmak üzere dijitalleşme süreçlerine dair ihtiyaç ve çözümleri doğrudan değerlendirme fırsatı buldu. Etkinlikte, her biri 5 dakikalık sürelerle planlanan yüz yüze görüşmeler sayesinde firmalar, iş birliği fırsatlarını hızlı ve etkili bir şekilde keşfetme imkanına sahip oldu.

İŞ BİRLİĞİYLE DİJİTAL GELECEĞE

Etkinliğe dair değerlendirmede bulunan ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, dijital dönüşümün günümüzde firmaların sürdürülebilirliği ve küresel pazarda rekabet edebilirliği açısından kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldiğini söyleid. "Biz de ULUTEK olarak, firmalarımızın geliştirdiği özgün teknolojileri sanayiyle buluşturmayı; bu dönüşüm sürecine somut katkılar sunmayı amaçlıyoruz" diyen Prof. Dr. Karagöz, "Bursa Teknoloji Buluşmaları’nın ikinci kez hayata geçirilmesi, bu hedef doğrultusunda attığımız önemli adımlardan biri. Bu yıl gerçekleşen buluşmamızda, teknopark firmalarımız sanayinin gerçek ihtiyaçlarını dinleyerek, çözüme dönük bir iletişim kurma şansı yakalamış oldu. ULUTEK olarak, teknoloji üreticileri ile sanayi aktörleri arasında köprü olmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.