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İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,9’luk en yüksek artışla 88,4 değerine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2025 güven endekslerini açıkladı. Hizmet sektöründe yüzde 0,9, perakende ticarette yüzde 0,6, inşaat sektöründe ise yüzde 3,9 artış kaydedildi. ANKARA (İGFA) - TÜİK’in Mayıs 2025 verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri bir önceki aya kıyasla tüm sektörlerde artış gösterdi.

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