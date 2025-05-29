Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı’nın genel ticaret sistemi verilerine göre, 2025 Nisan ayında ihracat yüzde 7,8 artarak 20,8 milyar dolar, ithalat yüzde 12,7 artarak 32,9 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 22,3 artışla 12,1 milyar dolara yükseldi. En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı.ANKARA (İGFA) - 2025 yılının ilk 4 ayında ihracat yüzde 3,7 artışla 86,1 milyar dolar, ithalat yüzde 6,6 artışla 120,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 14,7 artarak 34,6 milyar dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71,3’e geriledi.

Nisan ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 11,1 artarak 19,3 milyar dolar, ithalat yüzde 13,5 artarak 25,4 milyar dolar oldu. Bu kategoride dış ticaret açığı 6,2 milyar dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 75,7 olarak kaydedildi.

SEKTÖREL DAĞILIM

Nisan ayında imalat sanayinin ihracattaki payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 3,3, madencilik yüzde 1,7 oldu. İthalatta ara malları yüzde 69,4, sermaye malları yüzde 14,0, tüketim malları yüzde 16,3 pay aldı. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,5, ithalatındaki payı ise yüzde 10,2 oldu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA, İTHALAT ÇİN’DEN

Nisan’da en fazla ihracat 1,8 milyar dolarla Almanya’ya, ithalat ise 4,2 milyar dolarla Çin’den yapıldı. İlk beş ülkeye yapılan ihracat toplamın yüzde 29,6’sını, ithalat ise yüzde 42,1’ini oluşturdu.

Özel ticaret sistemine göre, Nisan’da ihracat yüzde 9,3 artarak 18,9 milyar dolar, ithalat yüzde 14,5 artarak 30,5 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 24,2 artışla 11,6 milyar dolara yükseldi. Ocak-Nisan döneminde ise ihracat yüzde 4,3 artarak 78,3 milyar dolar, ithalat yüzde 7,2 artarak 113,3 milyar dolar oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, Nisan’da ihracat bir önceki aya göre yüzde 7,8 azalırken, ithalat yüzde 4,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış verilerde ise ihracat yüzde 0,7 azalırken, ithalat yüzde 3,4 arttı.

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı, dış ticaret açığını azaltmak ve ihracatı artırmak için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.