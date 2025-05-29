Bursa'da İnegöl Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Erasmus+ KA210-VET “Empower 21: COVID Sonrası Dünya için Yapay Zeka Okuryazarlığı ve Girişimcilik” projesi kapsamında uluslararası bir eğitim ve iş birliği programına dahil oldu.BURSA (İGFA) - İspanya Ulusal Ajansı tarafından desteklenen bu proje, eğitimde inovasyonu teşvik etmek amacıyla yapay zeka okuryazarlığı, girişimcilik ve sürdürülebilir iş modelleri üzerine odaklanıyor. Proje; Romanya, İtalya, İspanya ve Türkiye’den mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerin yapay zekayı eğitimde ve iş dünyasında nasıl kullanabileceklerini öğrenmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Proje kapsamında 26-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Romanya'nın Cluj şehrinde ilk uluslararası hareketlilik faaliyeti gerçekleştirilecek. İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde; Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 1 öğretmen (Büşra Yunüs) ve 3 öğrenci (Melis Aydın, Sude Acar, Dilem Kenar), Naire Çikayeva Anadolu Lisesi’nden 1 öğretmen (Dudu Duygu Yıldırım) ve 1 öğrenci (Melinay Damla Canpolat) projeye katılım sağlayacak. Toplamda 2 öğretmen ve 4 öğrenci, İnegöl Belediyesi’ni temsilen Cluj’da yer alıyor.

TEKNOLOJİK GELİŞMELER DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN TAKİP EDİLECEK

Proje kapsamında ayrıca İtalya’da yapay zeka stratejileri, Türkiye’de girişimcilik ve pazarlama teknikleri ile İspanya’da final etkinliği düzenlenecek. Önümüzdeki bir yıl içerisinde ise Türkiye, İtalya ve İspanya’da gerçekleştirilecek bu etkinlikler sayesinde öğrencilerin teknolojik gelişmelere yönelik farkındalığının artırılması ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

İnegöl Belediyesi, yenilikçi bakış açısı ve araştırma geliştirme çalışmaları ile hayata geçirilen Erasmus projesi kapsamında gençlerin uluslararası deneyim kazanmasına, teknolojik gelişmeleri yakından tanımasına ve geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanmalarına katkı sağlamaya devam ediyor.