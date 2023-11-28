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Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Çölyakla Yaşam Derneği ile birlikte gluten hassasiyetine dikkat çekmek ve Çölyak hastalığıyla mücadele eden vatandaşlara destek olmak amacıyla 265 glütensiz gıda kolisini, ilçede yaşayan Çölyak hastalarına dağıttı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde insanı önceleyen hizmetleriyle yerel yönetim gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Gluten hassasiyeti olan vatandaşların sayısının her geçen gün arttığını ve bunun toplum tarafından yeterince bilinmediğine dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çölyak hastalığı; ince bağırsağın, glüten proteinine karşı gösterdiği alerjik tepki nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıkla mücadele edenler, içinde glüten bulunan buğday, yulaf, arpa ve çavdar gibi tahılları tüketememektedir. Bu hassasiyetin kontrol altında tutulmasının tek yolu ise glutensiz besinlerden oluşan diyet programı uygulamaktır” dedi.

“ÇÖLYAK HASTALARININ YANINDAYIZ”

Glütensiz gıdaların normal gıdalara oranla pahalı olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Gerek glütensiz gıdaların pahalı olması gerekse de toplumsal farkındalığın henüz tam anlamıyla oluşmaması nedeniyle bu hastalıkla mücadele eden kardeşlerimiz çeşitli zorluklarla karşılaşıyorlar. Biz de bu hastalığa dikkat çekmek ve toplumdaki dayanışma ruhunu pekiştirmek için çölyak hastaları için bir gıda kolisi hazırladık. Ramazan ayında 235 hemşehrimize glutensiz gıda kolisi ulaştırmıştık. Ekiplerimiz, bu ay Yıldırım’daki yaklaşık 265 gluten hassasiyeti olan kardeşimize gıda kolilerini ulaştırıyor. Yıldırım Belediyesi olarak; çölyak hastalığının farkındayız” diye konuştu.