Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin başlattığı ‘Plastiksiz Yıldırım Projesi’, kapsamında 1 milyon şişe plastik şişe tasarrufu sağlanırken, yıllık hedef ise 50 milyon plastik şişenin kullanımının önüne geçmek. BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, çevre ve doğayı koruma alanlarında farkındalık oluşturan projelerine devam ediyor.

Plastik şişe kullanımını azaltmak için daha önce Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde başlatılan ‘Plastiksiz Yıldırım’ projesi şimdi ilçe genelindeki 75 okulda hayata geçirilecek. Proje kapsamında plastik su şişesi kullanımını azaltmak için öğrencilere sağlıklı hijyenik kullanımlı mataralar dağıtılırken okullara ise su arıtma cihazı kurulacak.

75 OKULDA UYGULANACAK

Projenin startının verildiği Nuri Erbak Ortaokulu’nda düzenlenen tanıtım toplantısına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı Yunus Bulut Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Nuri Erbak Ortaokulu Müdürü Taha Karagöz, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Yıldırım’ın gerçek sahiplerinin çocuklar ve gençler olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bugün Yıldırım Belediyesi olarak, çevre bilinciyle attığımız adımlara bir yenisini daha ekliyoruz. Plastik kullanımını azaltmak bir tercihten öte, bir sorumluluktur. Bu bizim gençlerimize, yarınlara karşı olan sorumluğumuz. Çevreye duyarlı bir yaşam biçimini küçük yaşta öğrenen ve hayatına geçiren bir nesil yetiştiriyoruz. Sizlere çelik termoslar dağıtıyoruz, okullarımıza su arıtma cihazları kuruyoruz. Böylece hem sağlıklı suya ulaşıyor hem de plastik atıkları azaltıyoruz” dedi.

HEDEF 50 MİLYON

Plastiğin doğada kaybolmayan bir yük, geleceğe bırakılmaması gereken bir miras olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, “Projemiz kapsamında bugüne kadar 1 milyon plastik su şişesi kullanımın önüne geçtik. Projemizin hedefi; Yıldırım’da 50 milyon plastik su şişesinin kullanımının önüne geçmek. Her 10 şişenin yapımı için 1 litre petrol, 420 litre doğalgaz ve bunun doğadan kaybolmasının yüzlerce yıl sürdüğü düşünüldüğünde bu projemizin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Sizler alacağınız küçük önlemler ve kullanmadığınız her bir plastik şişe ile daha yaşanabilir bir dünya için önemli katkılar sağlayacaksınız” ifadelerini kullandı.

Böyle anlamlı bir projenin kendi okullarından başlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdürü Taha Karagöz, Yıldırım Belediyesi ve Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz ve öğrenciler proje kapsamında okul bahçesine yerleştirilen atık potalarına plastik şişe attı.