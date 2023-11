Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yıldırım’da 11 kentsel dönüşüm projesi, 1 milyon metrekare yeşil alan, 7 kapalı pazar alanı, 31 yeni park, 22 spor yatırımı ve 3 kütüphane ilçeye kazandırıldı.BURSA (İGFA) -Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘5 Yıllık Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı’ düzenledi.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde “Ne varsa Yıldırım’da Var. Yıldırım’ın Geleceği İçin Biz Varız” mottosuyla gerçekleştirilen programa basın mensuplarının yanı sıra AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Rüştü Maviçiçek katıldı. Tarihi, kültürü, doğası ve değerleriyle eşsiz bir kent olan Yıldırım’ı modern, güvenli, ulaşılabilir, marka değeri yüksek, insanları mutlu bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, yaptıkları her işte, ürettikleri her projede merkeze insanı alan bir yaklaşımla hareket ettiklerini söyledi. Bu yaklaşıma kentin ana unsuru olan insanı merkez alan ‘Yeni Yıldırım Yaklaşımı’ olarak adlandırdıklarını ifade eden Yılmaz, “Hedefimiz Yıldırım’da yaşayan 655 bin 806 hemşehrimizin her birinin ihtiyacını, beklentilerini en doğru şekilde tespit etmek ve onlara en iyi hizmeti en kısa zamanda ulaştırmak. Bu noktada belediye olarak kendimize hiçbir zaman sınır koymadık, koymuyoruz. ‘Halka hizmet hakka hizmettir’ şiarıyla temel yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra, eğitimden sağlığa, spordan sanata, emniyetten tarihi kültürel varlıkların korunmasına kadar her alanda gayretle çalışıyor ve değerlerin şehri Yıldırım’a hizmet üretiyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana ciddi atılımlar gerçekleştirerek kentimize değer katacak birçok proje ürettik” dedi.

“SESSİZ DEVRİM YAPTIK”

Yıldırım’ın temel önceliğinin imar ve kentleşme olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, bu problem çözülmeden kentsel dönüşümün sağlıklı yürütülmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Yıldırım’ın özellikle son 50 yıllık süreçte hızlı ancak düzensiz büyümesinin neticesinde imar planlarının adeta yapboza döndüğünü belirten Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak imar uygulama planlarına kalıcı çözüm getirerek, adeta sessiz bir devrim gerçekleştirerek Yıldırım’da hizmetin önündeki en büyük engeli kaldırdık. Bu minvalde imar uygulamalarımıza başlayarak, 10 bin hak sahibine tapularını teslim ettik. Kısa süre içerisinde bu sayıyı 40 bine çıkaracağız son aşamadayız. Yaptığımız imar uygulamaları bugün belki tam anlamıyla görülmüyor olabilir. Ancak, mülkiyet problemini ortadan kaldıran, özellikle ilçemizin riskli alanda yeni ve güvenli yaşamın önünü açan imar ve plan uygulamaları bu şehir için adeta sessiz bir devrimdir. Bu uygulamalar ile 68 bin metrekare spor alanın, 36 bin metrekare sağlık alanını, 680 bin metrekare yeşil alanını, 93 bin metrekare sosyal ve kültürel alanı, 78 bin metrekare cami alanını ve 250 bin metrekare okul alanını bedelsiz olarak ilçemize kazandırdık” diye konuştu.

YAŞAM ALANLARI OLUŞTURUYORUZ

Yıldırım’da yürütülen çalışmaların ayrı bir özelliği olduğuna işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Biz bir sitedeki daireleri yıkıp yerlerine yeni daireler yapmıyoruz. Biz bitişik nizam çarpık kentleşmenin olduğu yerlerde yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Sadece bina yapmakla kalmıyoruz. Yeni yollar, bulvarlar, parklar, sağlık alanları, spor tesisleri yapıyoruz. İlçemizde şu an devam eden 11 farklı kentsel dönüşüm projemiz bu doğrultuda devam ediyor. Bizim diğer önemli gündemimiz ise ulaşım. Bu doğrultuda bir taraftan yeni ulaşım akslarını ilçeye kazandırırken, diğer taraftan da mevcut yollarımızı yeniliyoruz. Doğu batı doğrultusunda kentin en önemli ulaşım arteri olan Ankara Yolu’na iki alternatif oluşturuyoruz. Bunlardan bir tanesinde Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte, Haşim İşcan Caddesi’nden Kestel Çimento Fabrikası’na kadar gidilebilecek bir alternatif güzergâh oluşturuyoruz. İlerleyen zamanlarda ise Yakın Çevre Yolu’nu Gürsu’daki 35’lik yola bağlayacağız. Yine dikey yollarımıza da alternatif güzergâhlar oluşturuyoruz” dedi.

1,5 MİLYON METREKARE AKTİF YEŞİL ALAN

Şehirlerin marka değerlerinin en ön önemli göstergelerinden birisinin kişi başına düşen yeşil alan miktarı olduğunu aktaran Başkan Yılmaz, “Daha göreve geldiğimiz gibi Yıldırım’a kişi başı bir metrekare yeşil alan kazandırmayı taahhüt ettik. 663 bin metrekareye tekabül hedefimize kısa süre içerisinde ulaşınca bu sefer hedefimizi 1,5 milyon metrekare olarak güncelledik. Bugün itibari ile bunun 1 milyon metrekaresini tamamladık. Bu minvalde 78 proje uyguladık. Balaban Orman Parkı ve Cumalıkızık Orman Parkı ile birlikte 31 parkı ilçemize kazandırdık, 40’ını ise yeniledik. Yeşil alan üretmek kadar çevreyi ve yeşili korumak da çok önemli. Bu düşünceyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan sıfır atık çalışmalarıyla, Bağımsız Atık Timleri’nden Mama Üretim Tesisi’ne, Kompost Tesisi’nden eğitim çalışmalarına 12 çevre projesi hayata geçirdik” diye konuştu.

İKİ YENİ KÜTÜPHANE MÜJDESİ

Yıldırım’daki dönüşümün fiziki bir dönüşümden ibaret olmadığını dönüşümün kültürel boyutunu da en az fiziksel yönü kadar önemsediklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Yıldırım’da haftada bir gün kullanılan bir toplantı salonunu 7 gün 24 saat çalışan uyumayan kütüphaneye dönüştürdük. 50 bin üyesi olan kütüphanemiz 650 bin misafir ağırladı. 20 bin eserin bulunduğu kütüphanemizde sınırsız internet himmetimiz, çay- çorba ikramımız bulunuyor. Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi ve Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi’ni hizmet açtık. Kısa süre içerisinde Karapınar ve Karaağaç Mahallelerimize de kütüphaneler kazandıracağız. Yine bu süreçte 22 yeni spor tesisini ilçemize kazandırdık. Bursa’nın en büyük spor kompleksi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi gibi büyük spor komplekslerinin yanı sıra kadınlarımıza özel 5 yeni spor merkezi, gençlerimiz için 8 spor sahası hizmete açtık. Tesislerimizde 240 bin hemşehrimize spor ve eğitim hizmeti verdik. Katıldıkları her müsabakada göğsümüzü kabartan evlatlarımız 3 bin 400 madalya ve 197 kupa kazandı. Çocuklarımız ve gençlerimizin gelişimi için çalışıyoruz” dedi.

YENİ SAĞLIK YATIRIMLARI

Belediyeciliği altyapı ve yol yapmaktan ibaret gören klasik anlayışı kabul etmediklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Spor merkezlerinden kütüphanelere, pazar yerlerinden sağlık merkezlerine hemşehrilerimizin yaşam konforunu artıracak tesisleri Yıldırım’a kazandırıyoruz. Hem kamu kurumlarımızın hem de hayırseverlerimizin de desteğini alarak Yıldırım’ı geleceğe taşıyoruz. Hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine erişimi noktasında ilçemizin hangi bölgesinde ihtiyaç varsa o noktalara aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu kazandırarak hemşehrilerimizin bu alandaki ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gideriyoruz. Bu doğrultuda 5 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 4 Aile Sağlığı Merkezi’ni hizmete açarken 3’ünde de çalışmalarımız süratle devam ediyor.

32 BİN 763 KİŞİYE İŞ

Hayatın her alanında Yıldırımlıların yanında olduklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, “İnsanlarımızın istihdamına katkı sağlamak için kurum ve kuruluşlar ile birlikte önemli çalışmalara imza atıyoruz. Yıldırım İstihdam Merkezi’miz bin 535’i özel birey olmak üzere, 32 bin 763 insanımızı istihdama kazandırdı. İlçemizde bulunan 12 kadın kooperatifi ile Bursa’nın en çok kadın kooperatifine sahip ilçeyiz. 8 ticari kooperatifimizin bir araya gelmesiyle şimdi de Sınırlı Sorumlu Gülçiçek Hatun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu. Yine 25 mahallemizde bulunan Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezlerimiz ile meslek sahibi olmak isteyen kadınlarımıza, Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi ile gençlerimize eğitimler veriyor, hemşehrilerimizin meslek sahibi olmasına katkı sağlıyoruz” dedi.

KÜLTÜR SANATTA MARKA KENT: YILDIRIM

Yıldırım Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri 200 farklı içerikli kültürel etkinlik ile binlerce kişiyi kültür sanat programlarıyla buluşturduklarını ve 34 eser ile 3 albümü yayın hayatına kazandırdıklarını kaydeden Yılmaz, “Bursa’nın tarih, kültür ve manevi kimliğinde çok önemli bir yere sahip Olan Emir Sultan Hazretleri’ni ve onunla özdeşleşen ‘Erguvan Bayramı’nı Yıldırım’da yaşatıyoruz. Erguvan Bayramı Bursa’nın kültür ve manevi kimliğinin önemli bir parçasıdır. Bu yıl 2’ncisini kutladığımız Erguvan Bayramı’nı inşallah bundan sonra her yıl geleneksel olarak kutlayacağız ve Emir Sultan Hazretleri’ni anacağız” sözlerini kullandı. Başkan Yılmaz, sunumun ardından basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı.