Yıldırım Belediyesi Molla Yegan Çocuk Üniversitesi öğrencileri Fibonacci International Robot Olympiad’tan çifte başarı ile döndü.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Molla Yegan Çocuk Üniversitesi öğrencileri, İstanbul’da düzenlenen Fibonacci International Robot Olympiad Marmara Bölge Turnuvası’na katıldı.

Okan Üniversitesi’ndeki etkinlikte, Yıldırımlı miniklerin geliştirdiği robotlar, “Hızlı Çizgi İzleyen” kategorisinde birinci ve ikinci olurken, yine aynı kategoride Mbot, jüri özel ödülüne layık görüldü.

Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nin 8 kişilik takımının hedefi Antalya’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda derece elde etmek ve sonrasında Roma Olimpiyatları’na katılmak.

DONANIMLI NESİLLER YETİŞECEK

Teknoloji geliştiren bir Türkiye vizyonu ve milli teknoloji hamlesine katkı sunmak amacıyla Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde geleceğin mühendislerini yetiştirdiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Burası, fatihleri yetiştirenlerin feyz aldığı, ilim irfan öğrettiği bir yer. 600 yıl sonra yine yeni ‘Fatih’ler yeni ‘Yıldırım’lar yetiştirmek düsturuyla hizmet ediyor. Çocuklarımız burada uzay bilimlerinden robotik kodlamaya, fen bilimlerinden sanatsal etkinliklere çok önemli beceriler kazanıyor. Robo Yıldırım takımımızın gösterdiği başarı gerçekleştirdiğimiz çalışmaların bir neticesidir. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada bu ekosistemde; bilim, sanat, teknoloji ve değerlerimiz açısından donanmış çocuklar yetişmesine katkı sağlayacağız” diye konuştu.