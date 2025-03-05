Bursa Osmangazi’yi tertemiz yapmak için gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışan Osmangazi Belediyesi temizlik görevlileri, mesai bitiminin ardından süpürge ve faraşları bir kenara bırakıp ellerine müzik aletlerini alarak orkestra kurdu. Temizlik İşleri Müdürlüğü Orkestrası, 7 Mart Cuma saat 20.30’da Osmangazi Gösteri Merkezi’nde ilk konserini verecek.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli temizlik çalışanları, mesai bitiminin ardından ellerine müzik aletlerini alarak hem günün yorgunluk ve stresinden de uzaklaşmış oluyor, hem de müzik yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

İçlerindeki müzik tutkusunu daha da ileriye taşıyarak bir de orkestra kuran temizlik görevlileri, şimdilerde verecekleri ilk konserin heyecanını yaşıyor.

Profesyonel müzisyenleri aratmayacak yeteneklere sahip 11 üyeden oluşan Temizlik İşleri Müdürlüğü Orkestrası, 7 Mart Cuma saat 20.30’da Osmangazi Gösteri Merkezi’nde sahne alacak. Konserde yeteneklerini sergileyecek olan orkestra üyeleri, söyledikleri şarkılar ile Osmangazililerin kulağının pasını silecek.