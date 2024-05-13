Bursa'nın Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde eğitim öğretim veren Turhan Tayan Anadolu Lisesi öğrencilerinin suluboya ve akrilik boya ile yaptıkları resimlerden oluşan sergi, Korupark AVM’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.BURSA (İGFA) - Büyük beğeni toplayan sergi 4 gün boyunca ziyarete açık kaldı. 50’yi aşkın eserin görücüye çıktığı sergide öğrencilerin akrilik boya, suluboya ve serbest çalışmaları ilgi gördü.

Serginin açılışına Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ile birlikte devlet eski bakanı Turhan Tayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ve velilerde katıldı. Katılımcılar, resim öğretmenleri Neşe Aydın ve Gülçin Övet'ten bilgiler aldı.

Öğretmenler 'serbest' konulu yağlı boya, akrilik ile küt film sahnelerinden oluşan suluboya resim sergisi için yıl boyunca öğrencilerin atölyede büyük keyifle çalıştıklarını belirterek, ortaya çıkan eserlerden dolayı öğrencileri tebrik etti.