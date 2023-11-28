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Bursa’dan 650 Balkan göçmeni CHP'ye üye oldu. 650 üyeye grup toplantısında CHP Genel Başkan’ı Özgür Özel tarafından rozetleri törenle takıldı.BURSA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 100’üncü yılın üye kampanyasına Bursa'dan güçlü karşılık geldi.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta Balkan göçmenleri haricinde CHP ailesine 400 yeni üye katılmıştı. CHP Bursa İl Örgütü bu hafta ise 650 Balkan göçmenini partiye kattı.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Milletvekili ve Balkan Masası temsilcilerinden Hasan Öztürk, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal ile birlikte grup toplantısına katılarak 650 Balkan göçmeninin üyelik formlarını Genel Başkan Özgür Özel’e teslim etti.

Özgür Özel ile birlikte kürsüye çıkan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Sayın Genel Başkanımızın baba ocağına yaptığı davet Bursa’da büyük bir heyecan yarattı. Bursa’dan 650 Balkan göçmeni vatandaşımız partimize üye oldular, hoş geldiler sefa verdiler” dedi. Özgür Özel, 650 yeni üyeyi temsilen 6 kişiye rozetlerini takdim etti.

Özel, takdim töreninde çağrılarına uyarak CHP çatısına gelen akraba ve hemşerileri sevgiyle selamladıklarını belirterek, "Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlarımıza şunu diyoruz. Baba evinin kapısı açıktır, tapusu bir kişiye kayıtlıdır: Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Buyurun gelin" diyerek çağrısını yineledi.