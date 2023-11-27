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Bursa'daki etkin kadınları bir araya getirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Seçil Karaoğulları, Lord Game Cafe işletmecisi Emirhan Dağlar ile birlikte yeni organizasyonlara imza atacaklarını dile getirdi.

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Bursa iş ve sosyal yaşamının tanınmış kadınlarının yanısıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız'ın da katıldığı etkinlikte hanımlar, hoş sohbetler eşliğinde gerçekleştirdikleri kahvaltının ardından müzisyenlerin hareketli namelerine danslarıyla eşlik etti.

Bursa sosyal yaşamının tanınmış kadınları, Lord Game Cafe'de düzenlenen eğlence dolu kahvaltıda bir araya geldi. BURSA (İGFA)- Seçil Karaoğulları'nın organizasyonuyla kısa süre önce 23 Nisan Mahallesi'nde kapılarını açan Lord Game Cafe'deki kahvaltıda buluşan Bursalı kadınlar, renkli bir güne imza attı.

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