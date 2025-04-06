Karatede dünyanın en prestijli organizasyonlarından birisi olan ve Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Karate Gençlik Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Nisanur Çakır, İspanya'da gerçekleştirilen ikinci etabı ikinci sırada bitirerek gümüş madalya kazandı.BURSA (İGFA) - Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen ilk etabı beşinci sırada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu başarılı karateci, 3-6 Nisan 2025 tarihleri arasında İspanya’nın Guadalajara kentinde düzenlenen Dünya Karate Gençlik Ligi’nde madalyayı es geçmedi.

Dünya Karate Federasyonu tarafından organize edilen İspanya'daki organizasyonda ülkemizi başarıyla temsil eden Nisanur Çakır, zorlu rakiplerini tek tek yenerek 6 maçın sonunda finale yükseldi.

Final müsabakasında da müthiş bir mücadele sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karateci, 6-6’lık skorla kıyasıya bir karşılaşma sonucunda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.