Cumhurbaşkanı Kararı ile Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında kararda değişiklik yapıldı.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda değişikliğe gidildi.

Fonun işleyişine ilişkin düzenlemeleri kapsayan kararda, Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara sağlanan destekleri artırmak ve dış pazarlarda rekabet gücünü yükseltmek için yeni mekanizmalar oluşturdu.

Buna göre 13 Ekim 1988'den bu yana yürürlükte olan Destekleme ve Fiyat İstikrarı Fonu Hakkında Kararın 11. maddesinin A fıkrasının 15 numaralı bendi; "Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü) (53 gr/adet ve altında ağırlıktaki yumurta ile organik yumurta hariç) 1,5 ABD Doları/kg karşılığı TL" olarak değiştirildi.

Aynı kararda ilgili maddeye; "TSK ve ülkemiz dış temsilciliklerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak ihracat ile insani yardım kapsamında yapılacak ihracat fon kesintisinden muaftır. Bu kapsamda yapılacak başvuruları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir" fıkrası eklendi.