BUSİAD’ın 28. Doğan Ersöz ve Başarı Ödülleri, Bursa’da düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Martur Fompak International, 2024 Doğan Ersöz Ödülü’nü kazandı.BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BSİAD) tarafından bu yıl 28.’si düzenlenen 2024 Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödülleri, Podyum Davet’te gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törene iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

2024 Doğan Ersöz Ödülü, Martur Fompak International’a layık görüldü. Ödülü, şirket adına İcra Kurulu Başkanı Can Kaya Üstünberk, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar ve BUSİAD geçmiş dönem başkanı Ali İhsan Yeşilova’dan aldı.

Diğer ödül kazananlar ile şöyle:

BUSİAD Özel Başarı Ödülü: Osman Gürler

Kültür-Sanat ve Eğitime Destek Ödülü: Fatih Erkoç (adıma Hikmet Akal)

Meslek Ödülü: İlker Oral ve Vehbi Varlık

Sosyal Sorumluluk Ödülü: Eker Süt adına Nevra ve Ahmet Eker

KÜÇÜKKAYALAR: “DEĞİŞİMİ İYİ OKUYUP UMUTLA ÇALIŞMALIYIZ”

Törende konuşan BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, dünya, Türkiye ve Bursa’nın bir dönüşüm sürecinde olduğunu vurguladı.

“Sanayi, tarım ve turizmle gelişen Bursa vizyonumuz, yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümle küresel değişime uyum sağlayacak” dedi. Toplumsal dönüşümün eğitimli, dünyayı algılayan bireylerle mümkün olduğunu belirten Küçükkayalar, “Gençlerimizi ekonomik, kültürel ve özgürlük açısından tatmin edersek, yapay zeka çağında orta gelir tuzağını aşabiliriz. Umutla, kararlılıkla ve birlikle çalışmalıyız” diye konuştu.

Tekstil, otomotiv, tarım ve turizmdeki sorunları görmezden gelmediklerini, bunları raporlayarak kamuyla paylaştıklarını ifade eden Küçükkayalar, “Hayat bir yolculuktur, zorluklara rağmen umutla direnç göstermeliyiz” diyerek, Bursa’yı yaşanabilir bir kent haline getirme çağrısında bulundu.

Tören, ödül alanların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.