Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda başlatılan ve bu yılda devam eden “Meyve Ağaçlarında Aşılama” kursu ile üreticilere ve meraklılarına aşılama eğitimi veriliyor. Kursu katılan vatandaşlar, meyve aşılamanın inceliklerini öğreniyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda başlatılan ve bu yılda devam eden “Meyve Ağaçlarında Aşılama” kursu ile üreticilere ve meraklılarına aşılama eğitimi veriliyor. Kursu katılan vatandaşlar, meyve aşılamanın inceliklerini öğreniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde tarım ve hayvancılık alanında nitelikli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Yeni tarım uygulamalarını Ordu’ya kazandıran, verim arttırıcı yöntemlerle ekonomik gelirin arttırılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, tüm bunların yanı sıra üreticilere ve meraklılarına yönelikte bilgilendirici eğitimler düzenliyor.

VATANDAŞLAR AŞILAMA KURSUNA İLGİ GÖSTERİYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi ile Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) ortaklığında geçtiğimiz yıllarda başlatılan ‘Meyve Ağaçlarında Aşılama Kursu’ bu yılda devam ediyor. Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı uhdesinde hazırlanan uygulama ile ORMEK’in Altınordu, Fatsa, Ünye, İkizce ve Çatalpınar ilçelerinde bulunan merkezlerinde “Meyve Ağaçlarında Aşılama” eğitimleri veriliyor.

AŞILAMANIN DETAYLARI ANLATILIYOR

Biyoinovasyon Şube Müdürlüğünün deneyimli personelleri tarafından verilen eğitimlerde bitki hücreleri ve dokusu, bitki organları, bitkilerde büyüme, gelişme ve hareket fizyolojisini araştırma, aşı tekniği, fidan üretimi ve fidan bakımlarına ait tüm detayları anlatılıyor. Teorik olarak verilen eğitimlerin ilerleyen günlerde sahada devam etmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi bu kurslarla, mesleğin yeterliliklerine sahip meslek elemanlarını yetiştirmek, verimi arttırmak ve yaşlanan ağaçların kesilmesinin önüne geçilmesini amaçlıyor.