Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin turizm, kültür ve tarih alanında yaptığı çalışmalar kapsamında, İtalya’nın farklı bölgelerinden gelen 170 kişilik katolik din insanları kafilesi, Aziz Philip’in mezarını ve onun anısına inşa edilen "Martyrion" kilisesini ziyaret etti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun turizm çalışmaları meyvesini vermeye devam ediyor. Bölgenin tarihi ve kültürel mirasını tanıtma çalışmalarının bir parçası olan bu gezide İtalyan ziyaretçiler, Aziz Philip’in mezarını ve onun anısına inşa edilen Martyrion kilisesini ve İncil’de adı geçen yedi kiliseden biri olan Laodikeia Antik Kenti’ndeki Kutsal Haç Kilisesi’ni ziyaret etti. İlk olarak Pamukkale Hierapolis Antik Kenti’nde bulunan Aziz Philip’in mezarına ulaşan grup, hacı olmak amacıyla "Hac Yolu" olarak anılan merdivenleri tırmanarak köprüden geçti. Mezarın bulunduğu noktaya ulaşan kafile, burada dualar edip manevi yolculuklarının bir parçasını yerine getirdi.

Antik tiyatrolar göz doldurdu

Kafile üyelerinden Lucca Fioratti, bu ziyaretten büyük bir heyecan duyduklarını belirterek, “Burada olmak bizim için çok anlamlı. 170 kişilik bir grup olarak hac görevimiz sırasında köklerimizi keşfetmeye geldik. İlk Hristiyan topluluklarının yaşadığı yerleri görmek bizi çok heyecanlandırıyor. Aziz Philip’in izinden giderek Laodikeia’yı ziyaret edecek ve gezimizi Efes’te tamamlayacağız" dedi. Ziyarete katılan bir diğer kafile üyesi Antonio Lumare ise Hierapolis Antik Tiyatrosu’na hayran kaldığını dile getirerek, “İtalya’da bile bu kadar iyi korunmuş bir tiyatro görmek zor. Bu beni hem şaşırttı hem de çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.