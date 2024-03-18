Yol yatırımları Aydın’ın dört bir yanında devam ederken, planlamalar dahilinde Büyükşehir Belediyesi'nin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yol yapım ekipleri, Söke ile Kuşadası ilçelerini birbirine bağlayan ve turistlerin yoğun olarak kullandığı Ağaçlı Mahallesi yolunda hummalı bir çalışma yürütüyor.

Fen İşleri ekipleri, turizm rotası olma özelliğini taşıyan yolun 28 bin metrekarelik bölümünde asfalt serimi için çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, asfalt seriminin tamamlanmasının ardından şerit çizgilerinin çekilmesi ve yol işaretlemelerinin yapılması ile çalışmalarını tamamlayarak daha güvenli ve konforlu hale getirilen yolu vatandaşların kullanımına sunacak. Ağaçlı Mahallesi yolunun geri kalan bölümünde yatay ve düşey düzenlemeler yapılarak çalışmalar tamamlanacak.

Aydın'ın dört bir tarafında yatırımlar yapmayı sürdüreceklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Yol yatırımlarımız planlamalar dahilinde durmaksızın devam ediyor. Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyor, hemşehrilerimize daha yaşanılabilir bir kent sunuyoruz, Aydınımızın değerine değer katıyoruz " ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu’na hizmet teşekkürü

Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirtti ve hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için Çerçioğlu’na teşekkür etti.