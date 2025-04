Kocaeli Büyükşehir, sivrisineksiz bir yaz için çalışmalarına şimdiden başladı. 34 ekip, 100 personel ve 1 adet amfibik araç kentin her noktasında görev alıyor.KOCAELİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığının korunması amacıyla her sene olduğu gibi bu yıl da sivrisineksiz bir yaz için çalışmalarını sürdürüyor. 34 ekip ve 100 personelle hem karada hem suda gidebilme özelliği olan 1 adet amfibik araç kentin her noktasında görev yapıyor.

ÇALIŞMALAR YAZ ÖNCESİ BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaz döneminde oluşabilecek sivrisinek ve karasinek ile mücadeleye erkenden başladı. Bu kapsamda Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, halk sağlığının korunması için larva döneminde olan sivrisinek ve karasinek ile mücadelesini sürdürüyor. Yaz aylarında sivrisinek ve karasinek oluşumun önüne geçmek için Kocaeli’nin tüm ilçelerinde larva oluşabilecek noktaları tespit eden Büyükşehir ekipleri; fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle uygulama yapıyor.

TÜM ALANLAR KONTROL ALTINDA

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde halk sağlığını tehdit eden vektörlerin kontrol altına alınması amacıyla özellikle küçük ve büyük ölçekli sulak alanlarda, mesire alanlarında, park ve bahçelerde ilaçlama ve larva mücadelesi çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Büyükşehir ekipleri tarafından hazırlanan yazlık dönem eylem planı doğrultusunda; gölet, süs havuzu ve yağmur suyu kanalları gibi potansiyel üreme alanları takip ediliyor. Sahil şeritleri, kamp alanları ve piknik bölgeleri özel programlarla kontrol altında tutuluyor.

34 EKİP VE 100 PERSONEL SAHADA

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünlerin kullanıldığını belirten ekipler, özellikle yaz aylarında olası sivrisinek oluşumuna karşı erken tedbir alınmasının elzem olduğunu belirtiyor. Buradaki maksadın sivrisinek üreme alanlarında bulunan sivrisinek larvalarının ergin hale gelmeden yok edilmesini sağlamak olduğunun altı çiziliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Vektörle Mücadele Birimi 34 ekip ve 100 personelle hem karada hem suda gidebilme özelliği olan 1 adet de amfibik araç ile uygulama çalışmalarını kentin her noktasında yürütüyor.

DURGUN SU, SESSİZ TEHLİKE

Sivrisineklerin üremesi için en uygun ortamları oluşturan durgun su birikintileri, yaz aylarında en büyük risk faktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Büyükşehir ekipleri, bu tür alanları düzenli olarak kontrol ederek larva gelişimini önlemeye yönelik biyosidal uygulamalar gerçekleştiriyor. Sivrisinek aracılığıyla bulaşan hastalıkların önlenmesi amacıyla evlerin etrafında bulunan su depolama tankları, kova, varil, bidon gibi su biriktirme kaplarının üzerlerinin kapatılmasının gerekli olduğunu belirtiyor. Yağmur sonrası oluşan su birikintilerinde, oluklarda, saksı altlarında bırakılan sular da belli bir süre beklediğinde sivrisineklerin üremesi için ideal bir ortam oluşturduğunun altı çiziliyor. Sivrisinekle mücadelede vatandaşın bilinci de halk sağlığını korumada birincil önem taşıyor.