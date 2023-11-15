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Çayırova Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (ÇAK-TİM), Kocaeli Valiliği koordinasyonunda AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen il geneli afet tatbikatında, oluşturulan göçük alanında arama-kurtarma çalışması gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Valiliği’nin koordinasyonunda AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen il geneli afet tatbikatına, Çayırova Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (ÇAK-TİM) de katılım sağladı.

6 Şubat Depremleri’nde yaptığı çalışmalarla takdir toplayan ve birçok canın kurtarılmasına vesile olan ÇAK-TİM, deprem tatbikatında da başarılı bir çalışma yaptı. Olası bir deprem afeti esnasında oluşturulan koordinasyon merkezi üzerinden, afet bölgeleri ve kriz masalarından alınan bilgiler ışığında müdahale provası gerçekleştirilen tatbikatta, ÇAK-TİM, oluşturulan enkaz alanında arama ve kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

DİNLEME VE ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI

Şekerpınar’da oluşturulan enkaz alanında hazır bulunan ÇAK-TİM ekipleri, ilk olarak oluşturulan göçük alanındaki afetzede ailelerle ilgilendi, daha sonra göçük bina üzerinde sessiz dinleme yapan ÇAK-TİM, göçük altındaki vatandaşın yerini tespit ettikten sonra da arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştirdi. ÇAK-TİM ekip lideri Hüseyin Narman, tatbikatın oldukça verimli geçtiğini ve ÇAK-TİM olarak her türlü zorlu göreve hazır olduklarını vurguladı.