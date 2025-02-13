Çalışanların mevcut işlerinden genel anlamda memnun olmadıklarını gözler önne serildiği araştırmaya katılanların yüzde 60'ı önümüzdeki 12 ay içinde iş değiştirmeyi planlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Aon'un Global Çalışan Duyarlılığı Araştırması verileri paylaşıldı.

Aon'un araştırmasına göre çalışanların yüzde 60'ı bu yıl iş değiştirmeyi planlıyor.



Analitik veriler ışığında Risk Sermayesi ve İnsan Sermayesi konularında global deneyimi ve yerel ihtiyaçlara uygun çözümleri ile 120'den fazla ülkede müşterilerine hizmet veren Aon,23 farklı ülkeden 9 binden fazla çalışanın katıldığı araştırmada, çalışanların çoğunluğunun kariyerlerindeki bir sonraki adımı planladıklarını, wellbeing ile iş-özel yaşam dengesine öncelik verdiklerini, yeteneklerini geliştirme konusunda ise yeterince motive olmadıklarını gösterdiğini söyledi.

Çalışanların yüzde 60'ının iş değiştirme planı yaptığını ve önümüzdeki 12 ay içinde yeni bir iş aramayı düşündüğünü ortaya koyduğuna vurgu yapılan araştırma, çalışanların mevcut işlerinden genel anlamda memnun olmadığını gösterdi.

Ayrıca, araştırmaya katılan çalışanların yapay zekâ becerilerini geliştirme konusunda düşük bir motivasyon sergiledikleri gözlendi.

Esneklik talebinin hızla arttığı bu dönemde hangi jenerasyona mensup oldukları fark etmeksizin tüm çalışanlar, iki yarı zamanlı çalışanın tek pozisyonu üstlendiği iş paylaşımı (job sharing) veya teknolojisiz saatler gibi iş-özel yaşam dengesini sağlamaya yönelik uygulamaları, sağlık sigortası ve izin sürelerinin ardından en değerli üç yan hak arasında görüyor.

Raporun çıktıları, çalışanların işverenleriyle olan ilişkilerini tükenmişlik ve her an erişilebilir olma gerekliliği çerçevesinde tekrar gözden geçirdiği küresel bir dönüşümü ifade ediyor.

Öte yandan Aon'un 2025 Çalışan Duyarlılığı Araştırması'nda öne çıkan diğer trendler şöyle sıralandı:

Yöneticiler ve Çalışanların Yapay Zekâdan Beklentileri Farklı:

Sermayedarların ve üst düzey yöneticilerin yüzde 22'si yapay zekânın kendi sektörlerinde işleri önemli ölçüde değiştireceğini düşünürken, giriş seviyesindeki çalışanların yalnızca yüzde 11'i aynı görüşte. Giriş seviyesindeki çalışanların yüzde 64'ü yapay zekânın rolleri üzerindeki etkisinden emin değiller, yapay zekanın yeni beceriler gerektiren fırsatlar yaratacağını düşenlerin oranı ise yüzde 31.

Hibrit Çalışanlar Kendilerini Çok Değerli Hissediyor:

Hibrit model ile çalışanlar, şirketlerinden en çok değer gördüğünü hisseden grup. Tamamen uzaktan çalışanların kendilerini değersiz hissetme olasılığı yüzde 52 daha yüksekken, ofiste çalışanların bu duyguyu yaşama ihtimali yüzde 10 daha fazla.

Yetenek Yarışında Para Belirleyici Güç:

Çalışanların yüzde 47'si, ortalamanın üzerinde maaş ve anlamlı yan hakların, işveren seçimini etkileyen en önemli faktör olduğunu belirtiyor. Ancak şirket kültürü de bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Maaşın rekabetçiliğini çok önemsediği anlaşılan iş gücünün yüzde 42'sinin daha iyi yan haklar karşılığında maaştan bir miktar feragat edebileceğini iletmiş olması da diğer bir önemli çıktı. Bu nedenle, işletmelerin maaş - yan hak kombinasyonlarını oluştururken, piyasa standartlarını takip etmenin dışında çalışan beklentilerini de ölçebilen veri ve analizlerden yararlanmaları rekabetçi kalmaları için hayati önem taşıyor. Aon, bu süreci desteklemek için şirketlere piyasa trendleri ve ödül stratejileri hakkında uygulanabilir veriler sunarak en iyi yetenekleri çekip elde tutmalarına yardımcı oluyor.

Etkisiz İletişim, Çalışanların Yan Haklardan Yararlanmasını Engelliyor:

Araştırma, işverenlerle çalışanlar arasındaki iletişimde kritik sorunlar olduğunu gözler önüne seriyor. Örneğin, hayat ve maluliyet sigortası gibi yaygın olarak sunulan yan haklar söz konusu olduğunda, bu hakları önemli bulan çalışanların yalnızca yüzde 38'i bu imkânlara erişimleri olduğunu düşünüyor.

Pek Çok İşveren Farklı İhtiyaçlara Uyum Sağlayamıyor:

Çalışanların yüzde 72'si yan hakların kişiselleştirilmesinin önemli olduğunu söylerken, şu anda yalnızca yüzde 41'i seçim yapabildikleri bir yan hak sisteminin kendilerine sunulduğunu ifade ediyor. Farklı jenerasyonlar için öncelikli yan haklar farklılık gösteriyor.